Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Donnerstagvormittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,1 Prozent auf 26,22 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bisher bei 26,32 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,10 GBP. Bisher wurden heute 135.522 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,93 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2023. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 6,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 25.03.2023 Kursverluste bis auf 21,50 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 18,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,52 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an.

Am 02.11.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 USD, nach 1,30 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Shell (ex Royal Dutch Shell) im vergangenen Quartal 76.350,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 95.749,00 USD umsetzen können.

Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,08 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

