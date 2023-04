Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 23,94 GBP abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,91 GBP aus. Den London-Handel startete das Papier bei 24,21 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.223.281 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,14 GBP erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 15.07.2022 Kursverluste bis auf 19,09 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,18 GBP an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.02.2023 vor. Das EPS lag bei 1,39 USD. Im letzten Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 0,83 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Shell (ex Royal Dutch Shell) im vergangenen Quartal 101.303,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 85.280,00 USD umsetzen können.

Shell (ex Royal Dutch Shell) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 vorlegen. Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 4,36 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

