Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 23,76 GBP.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,1 Prozent auf 23,76 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bisher bei 23,70 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,77 GBP. Zuletzt wechselten via London 964.525 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 26,14 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 10,00 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.07.2022 (19,09 GBP). Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 24,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,88 GBP an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 04.05.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,20 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 86.959,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 84.204,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 25.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

