Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag nahezu unverändert

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zum Vortag unverändert notierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zuletzt im London-Handel bei 23,81 GBP.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 23,81 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 23,91 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 23,68 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,77 GBP. Zuletzt wurden via London 2.400.015 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,14 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,76 Prozent Plus fehlen der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.07.2022 (19,09 GBP). Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 19,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,88 GBP.

Am 04.05.2023 lud Shell (ex Royal Dutch Shell) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,39 USD, nach 1,20 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 86.959,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 84.204,00 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,17 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

