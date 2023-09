Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag im Plus

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 24,59 GBP.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 24,59 GBP. Bei 24,63 GBP erreichte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,62 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 102.298 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,14 GBP) erklomm das Papier am 09.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 25.03.2023 auf bis zu 21,50 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,02 GBP.

Am 27.07.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,75 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,54 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 25,47 Prozent auf 74.578,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 100.059,00 USD gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 4,06 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

