Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 25,70 GBP ab.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab im London-Handel um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 25,70 GBP nach. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sank bis auf 25,65 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,75 GBP. Zuletzt wechselten 1.137.161 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,64 GBP. Dieser Kurs wurde am 29.09.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,64 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,50 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,59 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Shell (ex Royal Dutch Shell) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,54 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 74.578,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 100.059,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 31.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,07 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

