Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Shell (ex Royal Dutch Shell)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 25,31 GBP.

Um 15:53 Uhr fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 25,31 GBP ab. Der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,22 GBP nach. Mit einem Wert von 25,75 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 3.592.969 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Bei 26,64 GBP erreichte der Titel am 29.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Verlust von 15,07 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 30,59 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 74.578,00 USD in den Büchern – ein Minus von 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shell (ex Royal Dutch Shell) 100.059,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 31.10.2024 wird Shell (ex Royal Dutch Shell) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Börse London: FTSE 100 verliert letztendlich

Zurückhaltung in London: FTSE 100 liegt im Minus

Pluszeichen in London: FTSE 100 präsentiert sich mittags fester