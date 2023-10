Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittwochvormittag ins Minus

Shell (ex Royal Dutch Shell) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 25,73 GBP abwärts.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 25,73 GBP abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 25,72 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,75 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 179.183 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 26,64 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2023). Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 3,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 30,59 GBP an.

Am 27.07.2023 äußerte sich Shell (ex Royal Dutch Shell) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,75 USD. Im letzten Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,47 Prozent auf 74.578,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 100.059,00 USD erwirtschaftet worden.

Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Am 31.10.2024 wird Shell (ex Royal Dutch Shell) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 4,06 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Börse London: FTSE 100 verliert letztendlich

Zurückhaltung in London: FTSE 100 liegt im Minus

Pluszeichen in London: FTSE 100 präsentiert sich mittags fester