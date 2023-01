Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Donnerstagvormittag höher

Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,2 Prozent auf 26,14 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 26,15 EUR. Bei 26,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien beläuft sich auf 3.195 Stück.

Bei einem Wert von 29,19 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Kursplus von 10,45 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,34 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 28,55 Prozent würde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger erhielten im Jahr 2018 eine Dividende von 1,88 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,22 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,50 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,30 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shell (ex Royal Dutch Shell) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 95.749,00 USD – ein Plus von 59,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shell (ex Royal Dutch Shell) 60.044,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet. Schätzungsweise am 01.02.2024 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie in Höhe von 5,35 USD im Jahr 2022 aus.

