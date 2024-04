Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag freundlich

Shell (ex Royal Dutch Shell) im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 27,68 GBP.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 27,68 GBP zu. Kurzfristig markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 27,85 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den London-Handel startete das Papier bei 27,63 GBP. Bisher wurden heute 2.224.110 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gehandelt.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,93 GBP an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,90 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,14 GBP ab. Mit Abgaben von 20,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 1,03 GBP an Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,39 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,34 GBP.

Am 01.02.2024 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,28 Prozent auf 78.732,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 101.303,00 USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.05.2024 präsentieren. Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,80 USD fest.

