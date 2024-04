Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Shell (ex Royal Dutch Shell) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt ging es für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 27,61 GBP.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) gab in der London-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 27,61 GBP abwärts. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,59 GBP nach. Bei 27,63 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 4.177.990 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 27,93 GBP. Gewinne von 1,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.06.2023 bei 22,14 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,39 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,03 GBP aus. Analysten bewerten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im Durchschnitt mit 31,46 GBP.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 01.02.2024. Das EPS wurde auf 1,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,39 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,28 Prozent auf 78.732,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 101.303,00 USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.05.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Shell (ex Royal Dutch Shell) möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,80 USD je Aktie belaufen.

