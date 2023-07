Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Shell (ex Royal Dutch Shell)

Shell (ex Royal Dutch Shell) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 23,59 GBP abwärts.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 23,59 GBP abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 23,52 GBP. Bei 23,76 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 770.577 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,14 GBP. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,81 Prozent hinzugewinnen. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,09 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 29,76 GBP.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 04.05.2023. Das EPS lag bei 1,39 USD. Im letzten Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 84.204,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 86.959,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

In der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,17 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

