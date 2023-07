Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 23,41 GBP.

Um 15:52 Uhr fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 23,41 GBP ab. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,40 GBP nach. Den Handelstag beging das Papier bei 23,76 GBP. Zuletzt wechselten 2.258.484 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,14 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 10,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.07.2022 (19,09 GBP). Mit Abgaben von 18,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,88 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 86.959,00 USD – ein Plus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shell (ex Royal Dutch Shell) 84.204,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,17 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

