Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 23,71 GBP nach.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab im London-Handel um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 23,71 GBP nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 23,66 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,76 GBP. Bisher wurden heute 75.712 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 26,14 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,25 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 19,09 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,49 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,88 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Shell (ex Royal Dutch Shell) 86.959,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 84.204,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 4,17 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

