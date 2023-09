Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) reagiert am Dienstagnachmittag positiv

So entwickelt sich Shell (ex Royal Dutch Shell)

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 24,84 GBP.

Um 15:53 Uhr sprang die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 24,84 GBP zu. Der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,94 GBP zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,34 GBP. Zuletzt wurden via London 3.045.082 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Bei 26,14 GBP erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,50 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,45 Prozent würde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,02 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Shell (ex Royal Dutch Shell) im vergangenen Quartal 74.578,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 100.059,00 USD umsetzen können.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 4,06 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

