Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 24,34 GBP abwärts.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 24,34 GBP abwärts. In der Spitze fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 24,29 GBP. Bei 24,34 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 159.966 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 26,14 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,37 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,50 GBP. Dieser Wert wurde am 25.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 30,02 GBP.

Am 27.07.2023 äußerte sich Shell (ex Royal Dutch Shell) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,54 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 74.578,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100.059,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,06 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

