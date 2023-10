Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Donnerstagmittag verlustreich

Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 24,96 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie musste um 11:49 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 24,96 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,83 GBP nach. Bei 25,17 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.720.071 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Bei einem Wert von 26,64 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Verlust von 13,88 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,59 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,54 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 74.578,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 100.059,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Shell (ex Royal Dutch Shell) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

