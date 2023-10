Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Donnerstagnachmittag gefragt

Shell (ex Royal Dutch Shell) im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 25,25 GBP.

Im London-Handel gewannen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere um 15:52 Uhr 0,1 Prozent. Bei 25,26 GBP markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 25,17 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.590.939 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Bei einem Wert von 26,64 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,59 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,75 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 74.578,00 USD in den Büchern – ein Minus von 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shell (ex Royal Dutch Shell) 100.059,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 4,08 USD je Aktie aus.

