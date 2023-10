Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Donnerstagvormittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 24,87 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 1,4 Prozent auf 24,87 GBP nach. Das Tagestief markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 24,87 GBP. Bei 25,17 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 406.073 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,64 GBP erreichte der Titel am 29.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 7,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,50 GBP. Dieser Wert wurde am 25.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 15,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 30,59 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 USD gegenüber 1,54 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 74.578,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 100.059,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Börse London: FTSE 100 beendet die Mittwochssitzung im Minus

Schwache Performance in London: FTSE 100 nachmittags leichter

Pluszeichen in London: FTSE 100 liegt mittags im Plus