Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Shell (ex Royal Dutch Shell) am Montagvormittag zu

Um 09:06 Uhr stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 25,86 GBP. In der Spitze gewann die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 25,86 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,83 GBP. Zuletzt wechselten 100.524 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 26,07 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.03.2022 bei 18,33 GBP. Abschläge von 41,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger erhielten im Jahr 2018 eine Dividende von 1,88 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,36 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 30,33 GBP.

Am 02.02.2023 äußerte sich Shell (ex Royal Dutch Shell) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,83 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 85.280,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 101.303,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 04.05.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 4,53 USD je Aktie aus.

