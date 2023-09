Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittwochmittag nahe Vortagesniveau

Shell (ex Royal Dutch Shell) im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Mit einem Kurs von 24,68 GBP zeigte sich die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 24,68 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,83 GBP aus. Das Tagestief markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 24,56 GBP. Mit einem Wert von 24,60 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.015.708 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 26,14 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie somit 5,59 Prozent niedriger. Am 25.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,50 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 14,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im Durchschnitt mit 30,02 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 USD, nach 1,54 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,47 Prozent auf 74.578,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 100.059,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie in Höhe von 4,06 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

