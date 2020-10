Shell (Royal Dutch Shell) (A)-Aktie aktuell: Shell (Royal Dutch Shell) (A) höher

Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (Royal Dutch Shell) (A) nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 11,00 EUR. Der Kurs der Shell (Royal Dutch Shell) (A)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,16 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,83 EUR. Zuletzt wechselten 70.924 Shell (Royal Dutch Shell) (A)-Aktien den Besitzer.

Bei 26,18 EUR erreichte der Titel am 12.11.2019 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Am 18.03.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 16,45 GBP an. Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (Royal Dutch Shell) (A) ein EPS in Höhe von 1,21 USD in den Büchern stehen haben wird.

Royal Dutch Shell plc ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen. Die Endprodukte des Unternehmens umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. Zuletzt einigte sich Shell mit der BG Group auf einen Zusammenschluss der Unternehmen: Für die Übernahme des britischen Gasproduzenten soll Shell rund 47 Milliarden Pfund zahlen.

