Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) steigt am Freitagmittag

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 25,51 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 25,51 GBP. In der Spitze legte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 25,70 GBP zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,39 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien beläuft sich auf 875.972 Stück.

Bei einem Wert von 26,64 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.03.2023 (21,50 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 15,75 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,71 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Am 27.07.2023 legte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 0,75 USD. Im letzten Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 25,47 Prozent auf 74.578,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 100.059,00 USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 präsentieren. Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

