Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,9 Prozent auf 25,80 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 25,80 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sogar auf 25,90 GBP. Mit einem Wert von 25,39 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.915.274 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Am 29.09.2023 markierte das Papier bei 26,64 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,50 GBP ab. Mit Abgaben von 16,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 31,02 GBP an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 USD, nach 1,54 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74.578,00 USD – das entspricht einem Minus von 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100.059,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Shell (ex Royal Dutch Shell) möglicherweise am 31.10.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

