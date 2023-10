Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Freitagvormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im London-Handel gewannen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 25,36 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 25,40 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,39 GBP. Zuletzt wurden via London 161.034 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.09.2023 bei 26,64 GBP. 5,05 Prozent Plus fehlen der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,50 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 17,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,59 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 74.578,00 USD im Vergleich zu 100.059,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 31.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell).

In der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

