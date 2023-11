Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Montagmittag in Grün

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 26,59 GBP zu.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 26,59 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 26,67 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,45 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 622.540 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 27,93 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie somit 4,80 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,50 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Verlust von 19,16 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 31,46 GBP an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,26 Prozent auf 76.350,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 95.749,00 USD gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 30.01.2025 wird Shell (ex Royal Dutch Shell) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,11 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

