Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) gewinnt am Montagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 26,70 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 26,70 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,83 GBP an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,45 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.726.056 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Am 19.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,93 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Am 25.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,50 GBP. Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 19,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,46 GBP.

Am 02.11.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,26 Prozent auf 76.350,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 95.749,00 USD gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Shell (ex Royal Dutch Shell) möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,11 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belaufen.

