Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag nahe Vortagesniveau

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 26,54 GBP.

Zum Vortag unverändert notierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie um 09:06 Uhr im London-Handel bei 26,54 GBP. In der Spitze legte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 26,56 GBP zu. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,44 GBP ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,45 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 143.262 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 27,93 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 5,24 Prozent Plus fehlen der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,50 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,01 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,46 GBP.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 vor. Das EPS lag bei 0,93 USD. Im letzten Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 76.350,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 95.749,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,11 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Börse London in Rot: FTSE 100 verbucht letztendlich Abschläge

Minuszeichen in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Nachmittag

Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich mittags schwächer