Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag gesucht

Um 17:35 Uhr ging es für das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 24,17 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 24,22 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,98 GBP. Zuletzt wurden via London 6.129.868 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 26,14 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,52 Prozent Plus fehlen der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.07.2022 auf bis zu 19,09 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 26,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,63 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,39 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,83 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 101.303,00 USD umgesetzt, gegenüber 85.280,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 02.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,24 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

