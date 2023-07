Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 22,93 GBP.

Um 15:53 Uhr stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 22,93 GBP. In der Spitze gewann die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 22,94 GBP. Mit einem Wert von 22,57 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 3.311.064 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 26,14 GBP erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 19,09 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 16,76 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,88 GBP.

Am 04.05.2023 äußerte sich Shell (ex Royal Dutch Shell) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,39 USD gegenüber 1,20 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Shell (ex Royal Dutch Shell) 86.959,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 84.204,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

