Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Montagvormittag in Rot

Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 23,83 GBP abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 23,83 GBP. In der Spitze fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 23,77 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 23,82 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 100.428 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Bei 26,14 GBP erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 9,70 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 20,93 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Verlust von 12,15 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,02 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Shell (ex Royal Dutch Shell) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,54 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 74.578,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 100.059,00 USD in den Büchern gestanden.

Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,04 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

