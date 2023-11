Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) verzeichnet am Mittag Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 26,40 GBP abwärts.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie musste um 11:48 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 26,40 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bisher bei 26,30 GBP. Bei 26,57 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.019.512 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 27,93 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,50 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 18,58 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wird bei 31,65 GBP angegeben.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,93 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 76.350,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 20,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 95.749,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

In der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

