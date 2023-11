Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 26,32 GBP abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 26,32 GBP. In der Spitze büßte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 26,29 GBP ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,57 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 2.524.889 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 27,93 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 6,12 Prozent Luft nach oben. Am 25.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,50 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 31,65 GBP an.

Am 02.11.2023 äußerte sich Shell (ex Royal Dutch Shell) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Shell (ex Royal Dutch Shell) im vergangenen Quartal 76.350,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 95.749,00 USD umsetzen können.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 4,11 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

