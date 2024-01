Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 25,23 GBP abwärts.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 1,9 Prozent auf 25,23 GBP ab. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,06 GBP ab. Bei 25,44 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden heute 2.012.643 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gehandelt.

Am 19.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,93 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 10,70 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 17,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,77 GBP aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023. Das EPS wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,30 USD je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,26 Prozent auf 76.350,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95.749,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,06 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Schwache Performance in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Schwache Performance in London: FTSE 100 nachmittags in Rot

Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt zurück