Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 24,96 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte um 15:52 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 24,96 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,90 GBP aus. Bei 25,44 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 4.130.327 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Am 19.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 27,93 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,92 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 21,50 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.03.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 13,86 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 31,90 GBP an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,30 USD je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,26 Prozent auf 76.350,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95.749,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell).

In der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

