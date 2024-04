Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Mittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 27,99 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 27,99 GBP. Im Tageshoch stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 28,00 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,82 GBP. Zuletzt wechselten via London 1.750.311 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Am 08.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 28,00 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,03 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.06.2023 (22,14 GBP). Abschläge von 20,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,39 USD. Im Vorjahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,03 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,46 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 01.02.2024. Es stand ein EPS von 1,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shell (ex Royal Dutch Shell) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,39 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Shell (ex Royal Dutch Shell) im vergangenen Quartal 78.732,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 101.303,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2024 3,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

