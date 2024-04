Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im London-Handel gewannen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Im London-Handel gewannen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere um 15:53 Uhr 1,2 Prozent. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,26 GBP an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,82 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.732.564 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Am 08.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,26 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 0,43 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2023 auf bis zu 22,14 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 27,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,03 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,39 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 31,46 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,39 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,28 Prozent auf 78.732,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 101.303,00 USD umgesetzt.

Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,81 USD fest.

