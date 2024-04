Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag im Plus

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt wies die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 27,83 GBP nach oben.

Um 09:06 Uhr wies die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 27,83 GBP nach oben. In der Spitze legte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 27,84 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 27,82 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 333.855 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,93 GBP an. Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 0,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 22,14 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,39 USD. Im Vorjahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,03 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im Durchschnitt mit 31,46 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 01.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,28 Prozent auf 78.732,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 101.303,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 02.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2024 3,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

