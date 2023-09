Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag auf rotem Terrain

Blick auf Shell (ex Royal Dutch Shell)-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 24,81 GBP abwärts.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 24,81 GBP. Im Tief verlor die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 24,73 GBP. Bei 24,91 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden heute 892.946 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gehandelt.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,14 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Kursplus von 5,34 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,50 GBP. Dieser Wert wurde am 25.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 13,36 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im Durchschnitt mit 30,02 GBP.

Am 27.07.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,54 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25,47 Prozent zurück. Hier wurden 74.578,00 USD gegenüber 100.059,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 31.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,06 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

