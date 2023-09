Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Freitagvormittag billiger

Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 24,93 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 24,93 GBP ab. In der Spitze fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 24,90 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,91 GBP. Der Tagesumsatz der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belief sich zuletzt auf 159.165 Aktien.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 26,14 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 15,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 30,02 GBP an.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,54 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 74.578,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 25,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 100.059,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie in Höhe von 4,06 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

