Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 26,11 GBP ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 26,11 GBP ab. In der Spitze büßte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 25,94 GBP ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,25 GBP. Bisher wurden via London 1.042.381 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 27,93 GBP markierte der Titel am 19.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Kursplus von 6,99 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Abschläge von 17,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,65 GBP.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 76.350,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 95.749,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,12 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

