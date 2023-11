Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,5 Prozent auf 26,13 GBP ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 26,13 GBP. Der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,94 GBP nach. Mit einem Wert von 26,25 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3.333.323 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,93 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2023. Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 6,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 25.03.2023 Kursverluste bis auf 21,50 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 21,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,65 GBP.

Am 02.11.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Shell (ex Royal Dutch Shell) im vergangenen Quartal 76.350,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 95.749,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 01.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,12 USD je Aktie in den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Büchern.

