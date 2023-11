Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 26,00 GBP abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,0 Prozent auf 26,00 GBP. Im Tief verlor die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 25,94 GBP. Bei 26,25 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 281.091 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,93 GBP an. Gewinne von 7,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,50 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 31,65 GBP.

Am 02.11.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Shell (ex Royal Dutch Shell) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.350,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95.749,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,11 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Dienstagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich letztendlich schwächer

Börse London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags

Dienstagshandel in London: FTSE 100 am Mittag mit Gewinnen