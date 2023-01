Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,8 Prozent auf 27,30 EUR. Der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,38 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,95 EUR. Von der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70.627 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 29,19 EUR. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 6,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2022 bei 20,47 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2018 wurde eine Dividende in Höhe von 1,88 USD an Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,22 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,50 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Am 27.10.2022 lud Shell (ex Royal Dutch Shell) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 95.749,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 60.044,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 01.02.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 5,32 USD je Aktie aus.

