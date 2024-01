Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag höher

So bewegt sich Shell (ex Royal Dutch Shell)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 25,00 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 25,00 GBP. In der Spitze gewann die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 25,09 GBP. Bei 24,99 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 952.479 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,93 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,74 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.03.2023 (21,50 GBP). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 16,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wird bei 31,90 GBP angegeben.

Am 02.11.2023 lud Shell (ex Royal Dutch Shell) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,30 USD je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,26 Prozent zurück. Hier wurden 76.350,00 USD gegenüber 95.749,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

In der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

