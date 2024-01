Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag behauptet

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 24,92 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 24,92 GBP an der Tafel. Kurzfristig markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 25,10 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ging bis auf 24,89 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,99 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 2.298.426 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 27,93 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 12,08 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,50 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,90 GBP.

Am 02.11.2023 äußerte sich Shell (ex Royal Dutch Shell) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 76.350,00 USD in den Büchern – ein Minus von 20,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shell (ex Royal Dutch Shell) 95.749,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,04 USD je Aktie belaufen.

