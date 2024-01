Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) steigt am Vormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 25,06 GBP zu.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 25,06 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,09 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,99 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 140.508 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 27,93 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 11,47 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.03.2023 Kursverluste bis auf 21,50 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,21 Prozent würde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,90 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 76.350,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95.749,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Shell (ex Royal Dutch Shell) möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,04 USD in den Büchern stehen haben wird.

