Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Donnerstagmittag billiger

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 25,59 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,52 GBP nach. Den London-Handel startete das Papier bei 25,83 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.738.093 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Bei 26,14 GBP erreichte der Titel am 08.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,10 Prozent Plus fehlen der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,71 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,73 Prozent.

Für Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre gab es im Jahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,88 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,36 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,33 GBP aus.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,83 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent auf 101.303,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 85.280,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 04.05.2023 gerechnet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Shell (ex Royal Dutch Shell) möglicherweise am 02.05.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,49 USD je Aktie.

