Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 25,79 GBP ab. In der Spitze büßte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 25,52 GBP ein. Bei 25,83 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3.366.352 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Bei einem Wert von 26,14 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,71 GBP am 16.03.2022. Abschläge von 37,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,36 USD. Im Vorjahr erhielten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre 1,88 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 30,33 GBP.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.02.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,83 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 101.303,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Umsatz von 85.280,00 USD eingefahren.

Am 04.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger Experten zufolge am 02.05.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

