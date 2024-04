Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) gewinnt am Mittag an Fahrt

So entwickelt sich Shell (ex Royal Dutch Shell)

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 28,33 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 28,33 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,48 GBP an. Bei 28,13 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 2.025.901 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 28,48 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 0,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,14 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Shell (ex Royal Dutch Shell) seine Aktionäre 2023 mit 1,03 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 31,46 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 01.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,11 USD, nach 1,39 USD im Vorjahresvergleich. Shell (ex Royal Dutch Shell) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78.732,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101.303,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 02.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Shell (ex Royal Dutch Shell) möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

In der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

